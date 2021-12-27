العربي الورفلي: هل سيتخذ البرلمان اليوم قرارات شجاعة أم سنشهد جلسة صراخ؟

طالب المحلل السياسي الليبي العربي الورفلي البرلمان باتخاذ قرارات شجاعة، متسائلا: “هل سيتخذ البرلمان اليوم قرارات شجاعة أم سنشهد جلسة صراخ؟”.

وقال الورفلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “اليوم هل يكون مجلس النواب في الموعد ويتخذ قرارات شجاعة لمصلحة الناس، أم سنشهد جلسة صراخ وفنك بالكراسي، ارحمونا الزح. عندنا الهبوط”.

وكان عضو مجلس النواب سعيد امغيب، قد صرح بأن جلسة البرلمان، ستناقش التقرير الذي سلمته اللجنة البرلمانية المعنية بالتواصل مع المفوضية العليا للانتخابات، ومجلس القضاء الأعلى حول الصعوبات، والتحديات التي أدت لعدم إجراء الانتخابات في موعدها.