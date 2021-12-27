الأرصاد: طقس مائل للاعتدال مع فرصة لهطول الأمطار

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقّعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين.

وفي الملخص العام؛ أشار المركز إلى محافظة الطقس على اعتداله، وتكاثر السحب على الشمال الشرقي من مساء الغد مع فرصة لهطول أمطار متفرقة.

وجاءت تفاصيل بقية التوقعات كالتالي:

رأس اجدير حتى سرت– سهل الجفارة- جبل نفوسة:

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 22) مْ.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء الغد مع فرصة لهطول أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على سهل بنغازي والجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17- 19) مْ.

الجفرة – سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 23) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على جنوب الكفرة مع احتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (17 – 20) مْ

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