معزب: تغيير حكومة الدبيبة «حماقة وعبث»

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، إن تغيير حكومة الوحدة المؤقتة الآن حماقة وخطوة عبثية في طريق الانتخابات، وجلسة مجلس النواب ستشهد حديثًا عن تغيير الحكومة بحجة أن مدتها منتهية، وخارطة الطريق التي أُقرت تقول إن الحكومة تستمر إلى 21 يونيو المُقبل.

أضاف معزب، في تصريحات صحفية، أن البرلمان سحب الثقة من الحكومة من قبل، واليوم يريدون تشكيل حكومة موازية، والدول الغربية حذرت من تغيير الحكومة وأن هذا الأمر غير مقبول، ومجلس النواب سيضع نفسه في مأزق كبير إذا لجأ لتغيير الحكومة منفردًا، لوجود موقف دولي ومحلي معارض لهذه الخطوة.

وتابع قائلاً: “حكومة الثني في الماضي حظيت بمساندة من بعض الدول التي كانت تدعم البرلمان، وهذا الوضع تغير الآن، ومجموعة عقيلة المكونة من 40 عضوًا هي المتحكمة، ومستمرة في التخريب المتعمد للعملية السياسية، على نفس النهج منذ 2014م حتى اليوم، كما أن ستيفاني ويليامز أبلغت مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار أن تغيير الحكومة مستحيل.

وأردف قائلاً: “الاتفاق السياسي حدد ضرورة وجود 120 عضوًا لتشكيل الحكومة إضافة إلى موافقة مجلس الدولة، والبعثة الأممية مهتمة باستكمال الانتخابات ومعالجة الخروقات التي حدثت الفترة الماضية، كما أن البعثة ترى ضرورة تعديل القوانين الانتخابية والتوافق حولها مع مجلس الدولة، ووضع القاعدة الدستورية، ومجموعة عقيلة صالح تسعى لبقاء الوضع على ما هو عليه، وتشكيل حكومة لتكون مقدرات وموارد ليبيا بالكامل في أيديهم، والشعب الليبي والمجتمع الدولي لن يسمحوا لمجموعة عقيلة بارتكاب هذه الحماقة مرة أخرى” على حد قوله.