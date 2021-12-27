بليحق: جلسة النواب تبحث سبل دعم الاستحقاق الانتخابي

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس سيناقش في جلسته الرسمية التي تنعقد بعد قليل «العملية الانتخابية وسبل دعمها للوفاء بهذا الاستحقاق الوطني ومناقشة تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها».

وأضاف بليحق، في تصريح عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المجلس سيناقش «تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعددا من الجهات ذات العلاقة بالانتخابات وما يستجد من أعمال».

وفي وقت سابق، نظم متظاهرون وقفة أمام مقر مجلس النواب بالتزامن مع عقد الجلسة. ورفعوا لافتات تطالب بإجراء الانتخابات، وإعلان قوائم المرشحين في الانتخابات الرئاسية، حسب مراسل قناة «الوسط».

– مصدر: مجلس النواب يستمع لتقرير لجنة التواصل مع المفوضية اليوم

متظاهرون في بنغازي وطبرق والقطرون يطالبون «النواب» بإقرار مقترح إجراء الانتخابات في 24 يناير

– نشطاء ومترشحون برلمانيون في درنة يطالبون بالمضي في المسار الانتخابي «دون تعطيل آخر»

وأمس الأحد، وصل إلى طبرق نحو 60 عضوا بمجلس النواب لحضور الجلسة، بعد دعوة رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، جميع الأعضاء للحضور.

وأنهت اللجنة البرلمانية المكلفة متابعة العملية الانتخابية، والتواصل مع المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء أعمالها، فيما سيعود الأمر لمجلس النواب، وفقما قال الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق السبت.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا