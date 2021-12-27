العرفي: توحيد المرتبات وبعض القوانين استحقاقات أمام البرلمان

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن هناك استحقاقات أمام البرلمان خلال الجلسة اليوم كتوحيد المرتبات وبعض القوانين.

العرفي وفي تصريحات “لأخبار ليبيا 24 “، أكد أن قانون توحيد مرتبات الدولة جاهز ويحتاج فقط إلى تصويت، وإحالته إلى الحكومة.

وأوضح العرفي أن هناك قانون يخص جهاز الأمن الداخلي، على طاولة النواب، فلا استقرار للدولة دون أمن داخلي.

وأضاف العرفي، أن هناك مناقشة حول مشاكل أصحاب المحافظ الاستثمارية، فمجلس النواب ألغى قرار المؤتمر الوطني العام ولم يفعل حل لهؤلاء المستفيدين، ولم يسعى لحل المشكلة، وفقًا لقوله.

وذكر العرفي أنه سوف يسن القانون وتوزع عليهم الأرباح قيمة شهرية أو على هيئة مرتبات وليس دفعة واحدة، أو حتى على أشهر حسب القيمة المجدولة، يعرفون أرباحهم كم تبلغ، وما لهم وما عليهم، ويكون مستوى دخل ومحتفظ بأسهمه المكتبات باسمه”، حسب حديثة.

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