بليحق: جلسة «النواب» ستنطلق في موعدها ولم نبلغ بنية «ستيفاني» الحضور

أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، اليوم الاثنين، أن الجلسة المعلن عن عقدها منذ أيام ستنطلق اليوم في موعدها.

وقال بلحيق في تصريحات تليفزيونية: “بنود جدول الأعمال مازالت غير واضحة، وقد وصل نواب المنطقة الجنوبية والغربية منذ مساء أمس إلى طبرق من أجل حضور الجلسة”.

وأضاف “المجلس لم يبلغ رسميا بنية المستشارة ستيفاني وليامز لحضور جلسة اليوم”.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات، الهادي الصغير، عدم وضوح بنود الجلسة سوى أن النواب سيستمعون لتقرير اللجنة بشأن العوائق التي حالت دون إتمام العملية الانتخابية في موعدها السابق.

وتابع الصغير “الجلسة قد تتضمن الدعوة إلى تشكيل حكومة”.