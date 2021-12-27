الغارديان: سفيرة بريطانيا انجرت إلى الأزمة السياسية في ليبيا

سلطت صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على الانتقادات الواسعة التي نتجت عن بيان سفارة المملكة المتحدة في ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة السياسية في ليبيا أخذت بعدًا دوليًا، بشكل متزايد، بعد اتهام المملكة المتحدة بالدفاع عن الفساد والتدخل في العمليات الداخلية، من خلال دعوة الحكومة المؤقتة للبقاء في السلطة؛ انتظارًا لإعادة جدولة الانتخابات المتأخرة.

وأضافت الصحيفة أنه “لم يكن من الواضح سبب تسليط هذا النقد الشديد على المملكة المتحدة، بالنظر إلى أن البيان المشترك الصادر عن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة قد دعا الحكومة المؤقتة الحالية أيضًا إلى البقاء في السلطة لحين إعادة تنظيم الانتخابات بسرعة”.

ولفتت الصحيفة إلى الإشارة الواضحة إلى “الدبيبة” في البيان المشترك الذي تبنته بريطانيا حيث قال: “لتجنب تضارب المصالح وتعزيز تكافؤ الفرص؛ يجب على المرشحين الذين يشغلون مناصب في المؤسسات العامة الاستمرار حتى إعلان نتائج الانتخابات”.

وشكّكت الصحيفة، في معرض سردها للتحديات التي تواجه ليبيا، فيما إذا كانت الانتخابات الحرة ممكنة في بلد يتواجد فيه ما يصل إلى 20 ألف جندي أجنبي بمن فيهم المرتزقة.

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