ارتباك شعبي حول خارطة الطريق الجديدة يثير مخاوف بشأن مصير الانتخابات

حالة من الانتظار والترقب تسود الشارع السياسي في البلاد، بشأن خارطة الطريق المقرر طرحها إلى حين إجراء الاستحقاق الانتخابي المؤجل إلى الرابع والعشرين من يناير المقبل، من أجل تسيير أعمال المرحلة الحالية حتى إجراء الانتخابات.

حالة من ضبابية المشهد الليبي، ما أدى إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي، انتقل الجدل في الساحة السياسية للحديث عن خارطة طريق جديدة ستفرض موعدًا جديدًا للاستحقاق الانتخابي، وسط ارتباك لافت بات يثير مخاوف وتساؤلات بشأن مصير العملية الانتخابية.

حالة الترقب التي تسود الشارع السياسي بشأن مصير حكومة تسيير الأعمال برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي فشلت في مهمة تنظيم الانتخابات الموكلة إليها من قبل المجتمع الدولي، مع تصاعد سقف المطالب المنددة بخروج الدبيبة من المشهد والاستعداد للمرحلة القادمة.

ويرى مراقبون أن الخارطة الجديدة ستتمثل في حكومة مصغرة وسيكون لها رئيس وستلبي الاحتياجات من البابين الأول والثاني ولا علاقة لها بباقي الأبواب، وتتجه وتحضر لانتخابات يناير، خاصة بعد فشل حكومة الدبيبة في تجاوز العقبات التي اعترضتها نحو تنظيم الانتخابات واستكمال المسار السياسي بالبلاد، علاوة عن تنكر الدبيبة لتعهداته أمام الليبيين ومحاولته القفز في السباق الانتخابي وقطع الطريق على منافسيه.

حكومة لم تنجح في إذابة الجليد بين الأطراف الليبية، أو الذهاب لمصالحة وطنية، أو توحيد مؤسسات الدولة، ليبقى الحل الوحيد لإنهاء الخلاف يتمثل في الدخول في انتخابات رئاسية وبرلمانية، وترك الحرية للشعب لاختيار رئيسه، وتقبل جميع الأطراف نتائج الانتخابات، خاصة مع حالة الغضب التي باتت تسود الشارع إثر تأجيل الانتخابات، وعدم نجاح القوى السياسية في التوصل لتوافق من أجل حلحلة أزمة البلاد.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

