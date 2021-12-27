مجلس النواب يبدأ جلسته الرسمية لمناقشة العملية الانتخابية

العنوان-طبرق

بدأ مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، جلسة بمقره في طبرق، لمناقشة العملية الانتخابية وسبل دعمها، بحسب المتحدث عبدالله بليحق.

وقال بليحق، إن النواب سيناقشون تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها، وتقرير المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات وعدد من الجهات ذات العلاقة بالانتخابات وما يستجد من أعمال.

ولفت بليحق، أن المجلس سيوقف البث المباشر لعرض تقارير الأجهزة الأمنية، التي تقتضي طابع السرية الخاصة بالأجهزة الأمنية وفقاً للقانون.

وهذه هي الجلسة الرسمية الأولى لمجلس النواب بعد فشل إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إجرائها الجمعة الماضية.

ويترقب الليبيون اليوم ما ستؤول إليه الجلسة، بشأن الانتخابات، وما إن كان سيقبل بمقترح المفوضية العليا للانتخابات بشأن التصويت يوم 24 يناير القادم.