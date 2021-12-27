“مكافحة الأمراض” يسجل 881 إصابة و14 وفاة بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، 881 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 5,797 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 597؛ سُجّل شفاء 675 حالة ،إلى جانب تسجيل 14 حالة وفاة على مستوى البلاد، من بينها تسع في الغربية، وخمس في الشرقية.

المركز؛ أشار إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 15% بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 386,279، منها 6,433 حالة نشطة، إضافة إلى تعافي 374,181 حالة، ووفاة 5,665 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 1,844,458 شخصًا منهم 809,680 تلقوا الجرعة الثانية.

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