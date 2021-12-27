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وليامز: نأمل أن يفي النواب بمسوؤلياتهم الوطنية لمعاجلة متطلبات مفوضية الانتخابات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طبرق

أعربت، المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، عن أملها في أن يفي النواب بمسؤوليتهم الوطنية لمعالجة متطلبات مفوضية الانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية.

وبدأ مجلس النواب الليبي، منذ قليل، جلسة بمقره في طبرق، لمناقشة العملية الانتخابية وسبل دعمها، بحسب المتحدث عبدالله بليحق.

وقالت وليامز، إن عيون 2.8 مليون ناخب ليبي تتجه صوب مجلس النواب.

وعبّرت وليامز، عن تطلعها إلى تمكن أعضاء مجلس النواب في الإيفاء بمسؤولياتهم بشكل عاجل.

وقال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن النواب سيناقشون اليوم تقرير اللجنة البرلمانية بخصوص العملية الانتخابية والعراقيل التي واجهتها، وتقرير المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات وعدد من الجهات ذات العلاقة بالانتخابات وما يستجد من أعمال.

ولفت بليحق، إلى أن المجلس سيوقف البث المباشر لعرض تقارير الأجهزة الأمنية، التي تقتضي طابع السرية الخاصة بالأجهزة الأمنية وفقاً للقانون.

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صحيفة العنوان الليبية

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