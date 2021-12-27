“وليامز”: نأمل أن يكون مجلس النواب على قدر المسؤولية

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، مجلس النواب؛ إلى الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية بشكل عاجل.

وأضافت “وليامز” في تغريدة لها على تويتر أن 2,8 مليون ناخبة وناخب في ليبيا يترقبون جلسة مجلس النواب اليوم، والذي أعربت عن أملها في أن تساهم معالجاته السريعة لطلبات المفوضية الانتخابية في الدفع بالعملية الانتخابية للأمام.

جديرٌ بالذكر أن مجلس النواب يعقد اليوم جلسة لبحث سبل الدفع بالعملية الانتخابية، ومناقشة التقارير الواردة من اللجنة النيابية المعنية بمتابعة صعوبات ومعوقات الانتخابات بالإضافة إلى تقرير المفوضية الانتخابية.

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