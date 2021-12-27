انهيار جديد في منظومة التعليم لكن هذه المرة جاءت بتوقيع من وزير التربية والتعليم المكلّف في ليبيا أحمد أبوخزام الذي قرر إيقاف تدريس مادة الحاسوب في المدارس هذا العام.

القرار المفاجئ جاء ليوقف العمل بالقرار رقم ثلاثمائة وستة وأربعين لسنة ألفين وواحد وعشرين بشأن اِعتماد مقرّر دراسي لمادة الحاسوب بسبب عدم توفر العدد المطلوب من المعلّمين المؤهلين تربوياً ونقص المعامل المدرسية بالمؤسسات التعليمية.

قرار بوخزام جاء عقب اجتماعٍ عقده مع وكيل الوزارة للشؤون التربوية، ووكيل الوزارة لشؤون المُراقبات، ومُدير المركز الوطني للامتحانات، ومُدير مركز المناهج التعليمية والبُحوث التربوية، وعدد من الخُبراء بمصلحة التفتيش التربوي ومُدير إدارة التعليم الأساسي، ومُدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى، ومُدير مكتب التواصل والإعلام.

وفي ذات السياق رأى أمين صالح، أن القرار غير صائب وسيدمر مستقبل الأجيال القادمة، متوقعاً أن هذا القرار سيخلف جيلًا لا يعرف أسس الحاسوب، أو أسس التقنية، ولا يعرف التعريفات الأساسية، للحاسوب أو للتقنية، وسيسبب في انهيار متتالي للمنظومة التعليمية الحكومية، وازدهار في التعليم الخاص.

قرارات عشوائية وانهيار واضح في منظومة التعليم التي قد لا يتضح تأثيرها على المدى القصير لكنها خنجر غرس في قلب جيل كامل سيفتقد لأساسيات التعليم ويجهل تطورات العصر ويتخلف عن ناظريه في بلدان العالم.

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