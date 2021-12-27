الحراري: لا توجد انتخابات قبل سنتين

قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، إن جلسة النواب ستعقد اليوم برئاسة النائب الأول فوزي النويري، والنصاب القانوني يسير إلى اكتمال، بعد أن تجاوز عدد الحاضرين 100 نائب، وسنناقش التقرير الذي أرسلته المفوضية العليا للانتخابات، وطرق حل المعوقات الواردة به.

أضاف الحراري في تصريحات صحفية، أن بنود الجلسة تتضمن، مناقشة تقرير اللجنة النيابية حول المفوضية والقضاء، وكيفية التصرف مع الحكومة والنظر في إمكانية اختيار شخص آخر أو استمرار الحكومة الحالية لتسيير الأعمال هذا الشهر، وموضوع الدستور والاستفتاء عليه سيؤجل إلى ما بعد 24 يناير، وننتظر مدى استعدادات المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الانتخابات في الموعد الذي حددته.

أضاف الحراري: “في حال عدم تمكن المفوضية من إجراء الانتخابات فسيبدأ الحديث عن تجهيز خارطة طريق جديدة والعودة للدستور، ولا أتوقع ان تكون هناك انتخابات برلمانية ورئاسية لا في يناير أو على مدى سنتين وفق معطيات الوضع الراهن للبلاد” على حد تعبيره.