المشري: يؤكد عدم إمكانية إجراء الانتخابات دون أسس دستورية وقانونية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2021

جدد رئيس مجلس الدولة خالد المشري التأكيد على عدم إمكانية إجراء الانتخابات دون الاستناد إلى أسس دستورية وقانونية سليمة لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة.

وأضاف المشري خلال لقائه الاثنين في مقر مجلس الدولة السفير فوق العادة والمفوض من دولة قطر لدى ليبيا خالد الدوسري أن المجلس عاكفٌ على إيجاد الحلول للخروج من الانسداد الحالي الحاصل في العملية الانتخابية بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.

واستعرض المشري أسباب فشل الانتخابات التي كانت مقررة في ليبيا كما رحب بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي.