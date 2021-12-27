ثابت: دور جامعة الدول العربية مهم من خلال دعم العملية السياسية فى ليبيا

العنوان – القاهرة

قال مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالمطلب ثابت إن دور جامعة الدول العربية يعتبر مهم، من خلال دعم العملية السياسية فى ليبيا.

وأضاف ثابت أن هذا الدور المهم يساهم في العبور بليبيا بأمان من هذه المرحلة الصعبة فى تاريخها.

ورحب مندوب ليبيا الدائم بمتابعة جامعة الدول العربية،واهتمام الأمين العام أحمد ابو الغيط للأوضاع فى ليبيا،بعد بيان صادر عنه.

ودعا مندوب ثابت الأمين العام للجامعة، ومندوبي سفراء الدول العربية، بضرورة الدعم المتواصل من خلال عقد اجتماعات مكثفة، ومستمرة لمتابعة الأوضاع فى ليبيا، للوصول بليبيا إلى بر الأمان، عبر انتخابات رئاسية، وبرلمانية توافقية.