انتشال جثث 20 مهاجرًا قرب سواحل الخُمس

أعلنت وحدة التحري بجهاز المباحث الجنائية انتشال جثة 20 مهاجراً غير قانوني قبالة سواحل منطقة قصر الأخيار، بعد غرق القارب الذي كان يقلهم.

وأوضح الجهاز أنه تلقى معلومة من أحد المواطنين، السبت الماضي، تفيد بوجود جثث قذف بها البحر على الساحل بمنطقة سيدي حسين “بقصر خيار”، تعود إلى أصول أفريقية؛ نتيجة انقلاب القارب الذي يستغلونه في الهجرة غير قانونية.

وأشار الجهاز إلى أن القارب كان يقلّ نحو 35 مهاجرًا، تم انتشال جثة 20 منهم، بينما لا تزال أعمال البحث جارية لانتشال الجثث الأخرى، بمشاركة خفر السواحل وإدارة أمن السواحل ومديرية أمن الخُمس والهلال الأحمر الليبي.

يُذكر أن الجثث لا تزال متحفظًا عليها في مستشفى الخُمس العام بانتظار تعليمات النيابة العامة بخصوص استكمال التحقيقات ومنح تصاريح الدفن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية