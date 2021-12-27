الطبلقي تستبعد حضور المستشار صالح لجلسة اليوم

رجحت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي، عقد جلسة النواب اليوم برئاسة النائب الأول، فوزي النويري، مستبعدة حضور، المستشار عقيلة صالح، لأنه مترشح رئاسي.

وقالت الطبلقي في تصريحات صحفية، إن بنود الجلسة ستتمحور حول الحكومة، وقد يظهر بعض المطالبين بالترشح لرئاسة الوزراء، وبناء على النقاش ستتضح الأمور، لافتة إلى أن بعض النواب، أكدوا ضرورة إشراك المجلس الأعلى للدولة في تعديل القوانين، فيما ترى الغالبية أن المجلس الاستشاري معرقل على حد قولها.

واستبعدت الطبقلي إنجاز الانتخابات في الموعد الذي حددته المفوضية، وأفادت بأن أحد بنود الجسلة سيدور حول إنجاز القاعدة الدستورية.

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