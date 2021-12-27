غضب الشارع الليبي … جعل السفارة البريطانية تتراجع عن بيانها المثير للجدل

موجة الغضب ترافقها موجة إحباط أشعلت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب بيان للسفارة البريطانية التي أكدت دعمها لحكومة تسيير الأعمال بأنها السلطة المكلفة بقيادة البلاد، مما خلق غضيًا شعبيًا من قبل المواطنين ليطالبوا بطرد السفيرة البريطانية من البلاد.

عقب عام مليء بالأحداث المتصارعة واختلاف للرؤى إذ اتفقت الأطراف على موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري، رغم أنها لم تجر في الموعد المتفق عليه في خارطة الطريق بملتقى الحوار السياسي، في حين أصدرت الجهات المسؤولة والمتمثلة في المفوضية العليا للانتخابات والبرلمان على أن تقعد جلسة لتحديد موعد جديد بدلا من السابق وتحديد مصير حكومة تسيير الأعمال ووزرائها، لتصدر السفارة البريطانية في بيان لها منذ يومين أنها مستمرة في دعم حكومة تسيير الأعمال ، معتبرة أنها السلطة الوحيدة والمكلفة بقيادة ليبيا إلى أن تجرى الانتخابات رافضة تكوين حكومات موازية في إشارة منها لقرار مجلس النواب.

فيما سادت موجة من الغضب الشعبي والجدل الواسع الذي خيم على المواطنين جراء تدخل الدولة البريطانية في الشؤون الداخلية، إذ شن المواطنين هجومًا واسعًا على السفيرة البريطانية مطالبين بطردها من البلاد، في الأثناء وصف المواطنون بأن تدخل السفيرة البريطانية غير المقبول ليتداول وسم بطرد السفيرة من الأراضي الليبية.

وبدافع الغضب الشعبي تراجعت السفارة البريطانية عن موقفها بشأن الانتخابات لتؤكد في بيان جديد لها على أهمية إجراء العملية السياسية وإجراء العرس الانتخابي في أسرع وقت ممكن، مؤكدة دعمها لمجلس النواب كسلطة تنفيذية وحيدة في البلاد عقب انتهاء المدة المحددة لحكومة تسيير الأعمال في الرابع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، كما أنها تؤازر الشعب الليبي في خيبة أمله بعدم إمكانية إجراء هذه الانتخابات، داعية السلطات للعمل على تنظيم الانتخابات في القريب العاجل حتى يستطيع المواطن من خوض صناديق الاقتراع لأول مرة في تاريخ البلاد وأن تكون حرة ونزيهة ذات مصداقية.

وأشارت المملكة البريطانية في بيانها الخماسي المشترك على أن تنقل السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية للسلطة التنفيذية الجديدة بعد نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك من أجل تجنب تضارب المصالح حسب وصفها.

فعلى الرغم من حالة الترقب لإجراء الاستحقاق الانتخابي إلا أنه كانت هناك عدة أسباب تشير إلى تأجيل وتعطيل خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها ألا وهي التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية بالإضافة إلى عدم إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية رغم مطالبات الدولة في عدد من المحافل والاجتماعات والمؤتمرات لإعادة الاستقرار إلى البلاد.

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