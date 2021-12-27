اللجنة البرلمانية لمتابعة العملية الانتخابية توصي بإعادة تشكيل السلطة التنفيذية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2021

أوصت اللجنة البرلمانية لمتابعة سير العملية الانتخابية إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في ليبيا لتحقيق متطلبات الاستقرار بعدما عجزت السلطة الحالية عن تحقيق ذلك.

ونصحت اللجنة البرلمانية المؤلفة من رئيس ومقرر وثلاثة أعضاء وضع خارطة طريق واقعية قابلة للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت في إطار دستوري حتى لا تتكرر نفس الخطوات السابقة من أجل إنجاح العملية الانتخابية وضمان قبول نتائجها.

واقترحت اللجنة الشروع بتعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب بإشراك عادل لمجلس الدولة بحيث تعيد بناء مشروع الدستور بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.