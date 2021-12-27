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اعتداءات تقطع تغطية “المدار” عن هذه المناطق

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة “المدار الجديد” للاتصالات، اليوم الاثنين، تعرض المحطات الرئيسة التابعة للشركة في مدينة شحات؛ إلى عمليات تخريب وسرقة.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن عمليات التخريب استهدفت قطع الكوابل وسرقة محتويات هذه المحطات؛ مما أدى إلى خروج المحطات الفرعية في مدن “سوسة، وشحات، وقرنادة، والأبرق، ولملودة، بالإضافة لمنطقة المنصورة”؛ مما أدى إلى انقطاع التغطية وتوقف جميع خدمات الشركة بهذه المدن والمناطق.

يذكر أن ارتفاع أسعار الخردة التي بلغت أرقامًا قياسية؛ أدى إلى تصاعد عمليات السرقة والتخريب التي تستهدف الأسلاك والكوابل المعدنية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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