لجنة متابعة العملية الانتخابية تصدر عدة توصيات .. تعرّف عليها

أصدر لجنة متابعة العملية الانتخابية، اليوم الإثنين، تقريرها لمجلس النواب خلال الجلسة الرسمية التي حضرها 127 نائب بطبرق.

التقرير الذي طالعت تفاصيله في نسخة حصرية لقناتنا، قال: “استنادا على قرار مجلس النواب رقم 11 والمعدل بالقرار رقم 12 لسنة 2021 بشأن متابعة المفوضية في سير العملية الانتخابات بأشرة اللجنة عملها وانتقلت الى مقر عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات واجتمعت مع رئيس المفوضية الذي عرض على اللجنة أسباب تعذر اعلان القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية وقد عرض على اللجنة عينات عشوائية من المخالفات التي شابت ترشح بعض المترشحين وقد طلبت اللجنة من المفوضية تقديم تقرير مكتوب لدراسته من قبل اللجنة البرلمانية ورفع توصياتها لمجلس النواب”.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وتابع التقرير: “خالفت المفوضية بعض مواد القانون رقم 1 لسنة 2021 الخاصة بشروط قبول المترشحين مما ادخلها في دوامة الطعن والطعن المضاد، ,أصدرت المفوضية بيانا سياسيا بامتياز بشأن تحديد يوم الاقتراع أتت فيه على ذكر أمور منها على سبيل المثال القصور التشريعي الذي نستغرب عدم ورود ذكره في التقرير المقدم للجنة كما أتت على ذكر المادة رقم 43 من قانون انتخاب الرئيس واستشهدت بها على ان من صلاحياتها تحديد موعد جديد للانتخابات بالتشاور مع مجلس النواب في حال تعذر اجراءها بسبب قوة قاهرة وعلى هذه الفقرة تحديدا، ولم تحدد المفوضية بدقة ماهية القوة القاهرة التي تعذر معها اجراء الانتخابات ناهيك عن سبل زوالها ووقت انتهاءها، ومع ذلك اقترحت موعد 24 يناير 2022 مما يدل على ان مصير هدا الموعد لن يكون أفضل من مصير 24 ديسمبر”.

وأضاف: “تناول التقرير في مجمله ما سماه (عدم توافق أحكام القضاء مع نصوص القانون) مما أدى الى رجوع كل المستبعدين بلقرار رقم 79 الصادر عن مجلس المفوضية، واثبت تقرير المفوضية وجود حالات تزوير في المستندات المقدمة للمفوضية من قبل بعض المترشحين واكدت انها قدمتها للقضاء ولم يعتد بها”.

وتابع: “وأشارت المفوضية الى عدم ورود الاحكام المتضاربة حسب وصفها اليها حتى تاريخ اعداد التقرير، ونوه التقرير الى منع محامي المفوضية من الترافع امام لجان الطعون بسبب التهديد والتبعات الأمنية او الخوف من تبعات دفاعه ضد أحد المترشحين، ومن خلال زيارات اللجنة تجلت المعطيات الجديدة تبين من خلالها ان العجز الذي اعترى عمل المفوضية في التزامها بنصوص القانون وتنفيذه وعدم قدرتها على الوفاء بالاستحقاق الانتخابي يعود بالأساس الى الواقع على الأرض الذي لازال تحت تأثير السلاح الخارج عن القانون و تتحكم به اطراف تريد ان تفصل عملية انتخابية مشوهة ويترشح لها من يشاء وتقصي منها من لا تريد الأمر الذي يتطلب فرض سلطة جديدة حاكمة رشيدة ومحايدة حيث أن رئيس الحكومة خالف تعهده امام ملتقى الحوار وحنث في قسمه بعدم خوضها واصبح بعض وزراء الحكومة أعضاء في فريق الحملة الانتخابية له مما أدى الى خلل في مبادئ العدالة و المساواة في تكافؤ الفرص بين المترشحين لرئاسة الدولة، وعلى ما تقدم يمكن للجنة ان تلخص التقرير من حيث المعوقات الى ثلاثة نواحي قضانية وسياسية وامنية”.

وأوصت اللجنة بأنه “لا يمكن لمجلس النواب التدخل في احكام القضاء لأن ذلك يعد من باب المساس بسلطة مستقله تعد احكامها عنوان الحقيقة، بالإضافة إلى أن مجلس النواب يجب أن يستمر كراعي للعملية السياسية والتشريعية ويستمر في النأي بنفسه عن الخوض في المواعيد السياسية التي يتم تحديدها من بعض الجهات بشكل غير واقعي لغرض الاستهلاك المحلي او التسويق الدولي، وأيضاً الظروف الأمنية والسياسية يمكن التنبؤ بتغيراتها ولكن لا يمكن بحال من الأحوال تحديد تاريخ محدد بدقة لتحسنها وبالتالي فإن التعويل على تاريخ بعينه لأجراء الانتخابات هو بمثابة إعادة للتجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية بناء على قرار غير مدروس صدر عن لجنة الحوار براعية البعثة الأممية للدعم”.

كما أوصت اللجنة في ختام تقريرها، بـ “وضع خرطة طريق واقعية قابلة للتطبيق مضبوطة بمدد ومراحل وليس بتواريخ ومواقيت في إطار دستوري، والشروع في تعديل مشروع الدستور من خلال لجنة فنية يعينها مجلس النواب باشراك عادل لمجلس الدولة بحيث تعيد بناء مشروع الدستور بما يحقق المصلحة العليا، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وذلك لتحقيق متطلبات الاستقرار الأمر الذي عجزت عنه السلطة الحالية”.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

