ليبيا الان

بوخطوة: يجب الاعتصام أمام البرلمان لفرض الانتخابات 24 يناير

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المترشح لعضوية البرلمان و رئيس هيئة الشباب و الرياضة السابق طلال بوخطوة إن ما يحدث في ليبيا إجهاض لحرية الشعب و التعدي على حقوقه و نطالب بالاعتصامات و نخص أهلنا في دار السلام طبرق بالتحشيد و الاعتصام أمام قبة البرلمان لفرض الانتخابات يوم 24 يناير بعد أن فقدنا 24 ديسمبر.

أضاف في تصريحات إعلامية: “كما نطالب كافة الأجسام المنتهية بدءًا من مجلس الدولة و البرلمان إلى المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة بمغادرة المشهد كما هو متفق عليه و أن يذهب الشعب للصناديق لاختيار من يمثلهم وحذر من الذهاب لحكومة وصاية جديدة لا ندري إلى متى ستستمر في حال فشل الانتخابات”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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