سعد الجازوي يطالب بخارطة طريق تقود إلى قاعدة دستورية وإزالة العوائق لإجراء الانتخابات

طالب عضو مجلس النواب، سعد الجازوي، بضرورة العمل على وضع «خارطة طريق» تقود إلى «قاعدة دستورية وإزالة العوائق» التي تحول دون إجراء الانتخابات، مشددًا على ضرورة «وضع حلول واقعية» في هذا الشأن.

وقال الجازوي، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين في مدينة طبرق، «نحن في موقع مسؤولية الآن، لدينا تقارير تحدثنا بشكل واضح عن عراقيل إجراء الانتخابات، لذلك يجب إزالة العراقيل أولاً ووضع حلول واقعية، وأطالب بوضع خارطة طريق تقود إلى قاعدة دستورية وإزالة العوائق».

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