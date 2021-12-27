“النواب” يُؤجّل مناقشة العملية الانتخابية.. لعدم جاهزية تقرير اللجنة

أرجأ مجلس النواب جلسة التشاور حول تقرير اللجنة المكلفة بالعملية الانتخابية؛ بسبب عدم جاهزية التقرير.

وكانت الجلسة قد انطلقت على الهواء مباشرة، ليتم قطع البث، والاكتفاء بجلسة مغلقة لعرض تقارير الأجهزة الأمنية التي تقتضي طابع السرية الخاصة، بحسب ما نشر على الموقع الرسمي للمجلس.

وأفاد المتحدث الرسمي، عبدالله بليحق، قبيل انطلاق الجلسة الرسمية؛ أن النواب سيناقشون العملية الانتخابية وسبل دعمها للوفاء بالاستحقاق الوطني، وكذلك تقرير اللجنة البرلمانية والعراقيل التي واجهتها، وتقرير مفوضية الانتخابات والجهات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية.

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