العكروت: «منحة الزواج» أصبحت من خرافات «العزايز» لتنويم الأطفال

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى عمان والبحرين، إنه سبق أن نصح الحكومة بعدم الانغماس في أمور وشؤون أخرى، خلافاً لملفي الانتخابات والكهرباء، نظراً لقصر المدة ونظراً لصعوبة المواضيع وتشابكها، لكن الحكومة أبت إلاّ ان تُدخِل أنفها في كل القضايا والأزمات التي تعاني منها البلاد، بل وأقحمت نفسها حتى في قضايا ليست مطروحة ولا مستعجلة مثل قضية الزواج .

أضاف العكروت على فيسبوك: “لذلك جاء أداء الحكومة كله مبتسراً مرتبكاً مبعثراً، والدليل الواضح أمام الرأي العام هو قضية أو أزمة الكهرباء، فقد توالت تصريحات رئيس الحكومة وتعهداته بأن أزمة الكهرباء ستنتهي مع انتهاء نوفمبر، وهاهو العام الجديد على الأبواب ولا زالت المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم، كذلك التعهدات بحل مشكلة البيڤي وطريق المطار، أصبحت خبراً من أخبار الأمس، طريق وادي الربيع الفرناج، أصبحت متعثرة، قضية الإفراجات، قضية الكتب المدرسية، أمّا منحة الزواج والتي انتقدناها كثيراً، فهي أصبحت خرافة من خرافات العزايز لتنويم الأطفال ..حكومتنا الرشيدة، الله يهديك وتشتغلي بتخطيط وهدوء وحسب الإمكانيات، وبلاش تنطيط وتنقيز» وفق تعبيره.