الحكومة تبحث نقل سوق الأوراق المالية إلى بنغازي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2021

بحث النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني تفعيل القرار رقم 133 لسنة 2021 م بشأن نقل سوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي برعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ضم كلاً من وزير التخطيط فاخر بوفرنه ووزير الاقتصاد محمد علي الحويج ووكيل وزارة الإقتصاد سهيل بوشيحة وانظم إليهم عبر تطبيق الزوم وزير الدولة للشؤون الإقتصادية سلامة الغويل وبحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بو جواري ومدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد طارق الوليد وجمال فنوش بصفته مقرراً .

وناقش الإجتماع تفعيل القرار رقم 133 لسنة 2021 م بشأن نقل سوق الأوراق المالية إلى مدينة بنغازي، عن طريق دراسة الصعوبات والعوائق والمختنقات التي تواجه تفعيله والمؤسسات المرتبطة به، ووضع هيكلية شاملة لعمل السوق والإسراع في كافة الإجراءات المتعلقة به .

وأكد النائب الأول لرئيس الحكومة على ضرورة بذل كافة الجهود للإسراع في تفعيل السوق دفعاً لعجلة الاقتصاد وخدمةً للصالح العام .