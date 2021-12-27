عبدالسلام نصية: موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر لم يضعه مجلس النواب

قال عضو مجلس النواب عن الزنتان، عبدالسلام نصية، إن موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر «لم يضعه مجلس النواب»، مشددًا على أنه «كان ينبغي على أعضاء ملتقى الحوار السياسي أن يضعوا قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات» أولًا قبل المضي في العملية.

وطالب نصية، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين في مدينة طبرق، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح بضرورة «توضيح ماهية القوة القاهرة التي أفشلت إجراء الانتخابات»، وذلك ردًّا على ما أعلنته المفوضية في بيانها بشأن الانتخابات الرئاسية يوم 22 ديسمبر الجاري.

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