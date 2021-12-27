سفير قطر لـ«المشري»: الشيخ تميم يبلغكم السلام ويتمنى لليبيا الأمن والأمان

التقى رئيس مجلس الدولة “خالد المشري”، اليوم الاثنين، بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، “خالد الدوسري”، السفير فوق العادة والمفوض من دولة قطر لدى ليبيا، بحضور النائب الأول “مسعود عبيد”.

في مستهل اللقاء نقل السفير تحيات أمير دولة قطر “تميم بن حمد آل ثاني” والحكومة القطرية لمجلس الدولة، وتمنياتهم أن تنعم ليبيا بالأمن والأمان، مؤكدا استمرار دعم بلاده لليبيا للوصول لمرحلة الاستقرار الدائم.

وقدم السفير التهاني للمشري بمناسبة الذكرى السبعين لعيد الاستقلال، آملاً لليبيا المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته رحّب المشري بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي، متمنِّياً التوفيق للسفير في أداء مهامه الجديدة بما يعزز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين ويخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء تطورات العملية الانتخابية في ليبيا، حيث بيّن المشري أسباب فشل الانتخابات، وأن رؤية المجلس كانت في محلها حول عدم إمكانية إجراء الانتخابات دون الاستناد إلى أسس دستورية وقانونية سليمة لضمان عملية انتخابية نزيهة وشفافة، مضيفا أن المجلس عاكفٌ على إيجاد الحلول للخروج من الانسداد الحالي الحاصل في العملية الانتخابية.، وفق قوله.