نائب رئيس الحكومة يبحث نقل اختصاصات شركات النظافة إلى البلديات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2021

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2021 بشأن نقل اختصاصات شركات خدمات النظافة إلى مجالس البلديات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، ضم كلاً من، وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون الديوان والشركات، أبوبكر امصادف يونس ورؤساء مجالس إدارات شركات الخدمات العامة للنظافة ببنغازي والمرج والجبل الاخضر ودرنة وطبرق واجدابيا والكفرة والواحات .

وجرى خلال اللقاء مناقشة قرار مجلس الوزراء رقم 356 لسنة 2021 بشأن نقل اختصاصات شركات خدمات النظافة إلى مجالس البلديات حيث اعترض الوكيل ورؤساء مجالس إدارات شركات الخدمات العامة للنظافة على هذا القرار الغير مدروس حسب وصفهم مؤكدين بأنهم يمثلون باعتراضهم كافة موظفي هذه الشركات وإنهم سيدخلون في إضراب عن العمل مالم يُسمع صوتهم من قبل مجلس الوزراء وأن تنفيذ هذا القرار يُعتبر إجحافاً في حقهم مطالبين النائب بالتدخل لالغائه وإعادة الشركات إلى ماكانت عليه قبل إصداره .

ومن جانبه النائب بالدور الأساسي الذي تقوم به هذه الشركات تجاه ليبيا مؤكداً على ضرورة دعمها وعدم عرقلة عملها بأي شكل من الأشكال حتى تؤدي عملها على الوجه المأمول وأنه سيتواصل مع وزير الحكم المحلي لمناقشة تداعيات هذا القرار .