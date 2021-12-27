لجنة متابعة العملية الانتخابية ترفع تقريرها إلى مجلس النواب

العنوان – طبرق

رفعت اللجنة البرلمانية المعنية بمتابعة سير العملية الانتخابية اليوم الإثنين تقريرها إلى مجلس النواب خلال عقد جلسته الرسمية في طبرق.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن التعويل على تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات هو بمثابة إعادة للتجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأشار اللجنة البرلمانية إلى أن التاريخ الاسبق اتخذ بناء على قرار غير مدروس صدر عن لجنة الحوار برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكرت اللجنة أن الظروف الأمنية والسياسية يمكن التنبؤ بتغيراتها ولكن لا يمكن تحديد تاريخ محدد بدقة لتحسنها.

وأفادت أن التعويل على تاريخ بعينه لإجراء الانتخابات هو بمثابة إعادة للتجربة الفاشلة التي خاضتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وبينت اللجنة البرلمانية أنه لا يمكن لمجلس النواب التدخل في أحكام القضاء لأن ذلك يعد من أسباب المساس بسلطة مستقلة تعد أحكامها عنوان الحقيقة.

ودعت مجلس النواب الاستمرار كراعي للعملية السياسية والتشريعية والنأي بنفسه عن الخوض في المواعيد السياسية للانتخابات التي يتم تحديدها من البعض بشكل غير واقعي.

وأوضحت أن تلك المواعيد السياسية للانتخابات لغرض الاستهلاك المحلي أو التسويق الدولي.