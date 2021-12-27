التكبالي: على سفيرة بريطانيا أن تفهم بأن عهد القناصل انتهى

انتقد علي التكبالي، عضو مجلس النواب، بيان السفارة الليبية بشأن التعامل مع الحكومة المؤقتة ورفض أي سلطة جديدة في ليبيا.

وقال التكبالي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” ‏نتفهم مصالح بريطانيا في ليبيا، ولكن نريد أن تفهم سفيرتها أن عهد حكم القناصل قد انتهى” .

وكانت السفارة البريطانية، قالت في وقت سابق إن “بلادها ستواصل الاعتراف بحكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة كسلطة مكلفة، وترفض إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية:

وقال السفارة البريطانية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إن “المملكة المتحدة تدعم بقوة العملية الانتخابية بقيادة ليبية وملكية ليبية وتدعم عمل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة”.

وتابعت السفارة، في بيانها: “يجب أن نحافظ ونبني على التقدم نحو السلام والاستقرار الذي تم تحقيقه من خلال اتفاقية وقف إطلاق النار لعام 2020 وخارطة طريق منتدى الحوار السياسي الليبي”.

واستطردت: “وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي والاتفاق السياسي الليبي، ستواصل المملكة المتحدة، الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية كسلطة مكلفة بقيادة ليبيا إلى الانتخابات ولا تؤيد إنشاء حكومات أو مؤسسات موازية”.