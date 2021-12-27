النويري يعلن مقترحات النواب بشأن مستقبل العملية الانتخابية

عرض رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، مقترحات النواب بشأن مستقبل العملية الانتخابية، والتي تتراوح بين معالجة المطالبات التي قدمتها المفوضية العليا للانتخابات أو تأجيل الاستحقاق الانتخابي لمدة 6 شهور.

وانتقد النويري، في كلمته خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين في مدينة طبرق: «صدور قانون الانتخابات من مجلس النواب على عجل والذي جاء بعد فشل ملتقى الحوار في التوافق على القاعدة الدستورية والقوانين».

وتابع أن «كل ما يجري الحديث عنه بشأن معوقات العملية الانتخابية يهدف إلى خلط الأوراق، وما جرى عرضه هي مجرد مقترحات».

وتضمنت المقترحات، التي عرضها النويري، مخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بشأن توجيه كتاب لمجلس النواب حول بيانها الصادر يوم 22 ديسمبر الجاري، أو التعامل مع التقارير الواردة من لجنة التواصل بشأن تعذر إجراء الانتخابات ومن ثمّ وضع خارطة الطريق.

كما تضمنت المقترحات المضي قدما في العملية الانتخابية بعد الحصول على بيان المفوضية، أو التفاعل مع ما طلبته المفوضية وتشكيل لجنة لمعالجة المشكلات التي آثارتها المفوضية، أو تأجيل الانتخابات لمدة 6 أشهر، وهو ما يتطلب حوارًا موسعًا بين مختلف الأطراف.

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