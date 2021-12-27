المركزي يناقش مع سوق المال الليبي دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة

العنوان – طرابلس

ناقشت وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المركزي مع مسؤولي سوق المال الليبي دعم المشروعات الصغرى والمتوسطة.

واستعرضت الوحدة إتاحة الفرصة أمام المصارف التجارية للاستثمار في مجال المشروعات الناشئة من خلال البورصة وفق الأدوات التقليدية والإسلامية.

واكد الحاضرون على الدور المؤسسي للبورصة كشريك مهم للقطاع المصرفي في الاستثمار والتمويل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل ادارج المشروعات الناشئة وإمكانية البحث عن مستثمرين حقيقين في هذا المجال.

ويأتي الاجتماع انطلاقاً من توجُهات مصرف ليبيا المركزي الرامية اإلى تحفيز القطاع المصرفي لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة كونها مكون اقتصادي مهم يعزز تنويع مصادر الدخل ويخلق فرص عمل ويدفع بالقطاع الخاص للمساهمة في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة.