حادث أليم يؤدي لوفاة 5 أفراد من عائلة واحدة بالكفرة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ بمدينة الكفرة وصول جثث خمسة أفراد من عائلة واحدة، لقوا مصرعهم إثر حادث سير في الطريق البري الرابط بين مدينة الكفرة وواحة جالو.

وأظهرت الصور بشاعة الحادث الذي نتج عن اصطدام سيارتين في منطقة صحراوية، تبعد عن نقطة أبوزريق بـ15 كلم على طريق “الكفرة- جالو”؛ مما أدى إلى وفاة الأب إبراهيم مسعود الجيار وزوجته وأبنائهم الثلاثة.

وأثار الحادث الأليم موجة غضب بسبب تكرار الحوادث القاتلة الناتجة عن تهالك الطريق وعدم الالتفات لدعوات الأهالي بشأن صيانته وإعادة تهيئته، حيث يعدّ الشريان الرئيس نحو مناطق شمال البلاد.

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