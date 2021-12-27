ليبيا الان

البيوضي: آن الأوان للتصدي للعبث والوقوف في وجه العملاء

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال سليمان البيوضي، المترشح الرئاسي، إن الحل هو إجراء انتخابات يوم 24 يناير 2022، وليختر الليبيون من يمثلهم.

وأضاف البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المقترح الذي يتحدثون عنه الآن هو استجابة وتمرير لصفقة ستيفاني ويليامز وغسان سلامة المبعوث الأممي السابق، ومن ورائها أيتام السفارات الأجنبية”.

ولفت إلى أن هدفهم تفتيت ليبيا وإنهاء وجودها، وديمومة الوضع القائم وأبديته وسننهب في وضح النهار وستضرب المجاعة والفقر والجهل كل زاوية في هذا الوطن”

وتابع:” آن الأوان للعمل على حلول أخرى تتصدى للعبث وتقف في وجه العملاء”.

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صحيفة الساعة 24

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