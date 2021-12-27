مصر: نسعى لتصدير الكهرباء لليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2021

أكد وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، أن الوزارة تسعى لزيادة جهودها لتصدير الكهرباء إلى ليبيا والأردن والعراق وقبرص واليونان

وقال شاكر خلال افتتاح مجموعة من مشروعات الكهرباء والطاقة في صعيد مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين، إن الوزارة تواكب النمو الهائل في حجم الطلب على الكهرباء، بل إنها تسعى لزيادة جهودها لتصدير الكهرباء للأردن وليبيا والعراق وقبرص واليونان بحسب صحيفة الدستور المصرية.

واستعرض شاكر جهود الدولة المصرية في دعم خططها لتزويد كافة المدن والمناطق بالكهرباء والخطط التي تم تجهيزها لتزويد ليبيا والعراق والأردن وقبرص واليونان بخط كهرباء مصري.

وأضاف أنه لدى مصر ربطا كهربائيا مع الأردن، وتم الانتهاء من عقود تنفيذ الربط المصري السوداني، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق، ومشروعات الربط الكهربائي في اتجاه الشرق.