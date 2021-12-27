«المركزي»: تراجع حجم تداول العملة خارج المصارف بنحو 7 مليارات دينار

ناقش مصرف ليبيا المركزي مدى الالتزام بتوفير السيولة لجميع فروع المصارف التجارية بكافة المدن الليبية، وذلك خلال لقاء لمحافظ المصرف الصديق الكبير مع الفريق المكلف هذه المهمة، اليوم الإثنين.

وقال المصرف في بيان إن قيمة الشحنات المرسلة جوًّا من قِبل المصرف لفروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية ملياري دينار، وإلى فروع المصارف بالمنطقة الجنوبية 1.5 مليار دينار ومناطق الجبل الغربي 1.2 مليار دينار.

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كما أوضح أنه جرى توزيع سيولة من فروع المصارف تتجاوز 27 مليار دينار خلال العام 2021، مشيرًا إلى تراجع حجم تداول العملة خارج المصارف بقرابة 7 مليارات دينار.

وشدد بيان المصرف على اهتمامه بتوفير السيولة للمواطنين بشكل منتظم، واستعداده لتنفيذ خطة المصرف ليبيا للعام 2022 .

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