مركز سبها الطبي.. نقص في الإمكانيات وتجاهل وزاري

قال عمر اهويدي، رئيس قسم الشؤون الطبية بمركز سبها الطبي، في تصريح لـ218، إن المركز يعاني من نقص شديد في الأدوية والمحاليل التشغيلية للتحاليل الخاصة بمرضى الجلطات، مشيراً إلى أنه ورغم مراسلة الوزارة بخصوص النواقص، لم تستجب الوزارة أو تُلبّي نواقص المركز كحاجة المركز لصيانة بعض الأجهزة والمعدات، الأمر الذي يفاقم من معاناة المرضى والمترددين على أقسام المركز.

وأوضح اهويدي أن المركز يُصنّف كمركز إيوائي يعمل بنظام ورديتين صباحية ومسائية، وطبيب مناوب خاص بكل قسم لكل وردية عمل، ويُقدّم خدماته لكافة مناطق ومدن الجنوب الليبي.

وأضاف أنه وفي النصف الأول للعام 2021 بلغ إجمالي العمليات الجراحية التي أجريت 1409 عملية، بمختلف أقسام المركز كالنساء والولادة والباطنية والعيون والأنف والحنجرة والأطفال والجراحة بفروعها العامة والأطفال والمسالك.

كما بلغ إجمالي الحالات التي تلقت الخدمة الطبية داخل المركز في النصف الأول لهذا العام، 8978 حالة.

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