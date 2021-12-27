طبرق تستقبل الراغبين بالتسجيل للسفر إلى مصر برا

أعلن عضو لجنة تسجيل المسافرين إلى مصر ببلدية طبرق، توفيق المزيني، أن اللجنة تعمل على تسجيل المسافرين إلى مصر واستقبال من يعتزمون السفر عن طريق البر عبر منفذ امساعد بصفة يومية.

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