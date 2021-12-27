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طبرق تستقبل الراغبين بالتسجيل للسفر إلى مصر برا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلن عضو لجنة تسجيل المسافرين إلى مصر ببلدية طبرق، توفيق المزيني، أن اللجنة تعمل على تسجيل المسافرين إلى مصر واستقبال من يعتزمون السفر عن طريق البر عبر منفذ امساعد بصفة يومية.

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قناة ليبيا

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