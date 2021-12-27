بوريل: الوضع في ليبيا استقر مع تأجيل الانتخابات

في معرض تقييمه لعمل الاتحاد الأوروبي خلال هذا العام الذي وصفه بعام التحولات، قال المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الوضع في ليبيا يبدو أنه قد استقر مع تأجيل الانتخابات هناك مرة أخرى.

أضاف المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر أن التوتر مع تركيا في المتوسط تراجع بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة.

وتأجلت انتخابات 24 ديسمبر الجاري التي كانت مزمعة وفق خارطة طريق، لأسباب لم تكشفها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في حينها، قبل أن تشير إلى تعرضها لتهديدات تحول دون عقد الانتخابات.