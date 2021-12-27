صنع الله يعول على جهاز تنمية المناطق النفطية لبعث مشاريع استراتيجية بمناطق العمليات

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية، مصطفى صنع الله، إن المؤسسة تعول على جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي «كثيرا في بعث مشاريع استراتيجية في المناطق النفطية والاستفادة المثلى من المبالغ الكبيرة التي ستخصص للجهاز حسب القرار الصادر من حكومة الوحدة الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لأهالي هذه المناطق النفطية المذكورة في القرار والمناطق النفطية الأخرى».

جاء تصريح صنع الله خلال اجتماعه، اليوم الإثنين، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي في العاصمة طرابلس، مع عضو مجلس إدارة جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي الدكتور سلطان يوسف، بحضور مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبدالدائم.

وقالت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستقبلي بين الجهاز وبين الإدارات المتخصصة بالمؤسسة في المشاريع التنموية والمساهمات التي تقوم بها المؤسسة، وإمكانية الاستعانة بخبرة المؤسسة في هذا المجال.

وأضافت أن صنع الله استعرض من جانبه، مشاريع التنمية المستدامة التي انجزتها المؤسسة بالتعاون مع شركائها، في كل المناطق المحيطة بالعمليات النفطية، مؤكدا إيلاء المؤسسة اهتماما كبير وأساسيا بالمشاريع ذات العلاقة بالقطاعات الأساسية بمناطق عملياتها والتي تمس حياة الناس اليومية مثل الصحة والمياه والتعليم والخدمات ثم باقي المشاريع ذات المجالات المختلفة تباعًا.

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وأعرب صنع الله عن استعداد المؤسسة الوطنية للنفط التام لتقديم الدعم الفني اللازم والممكن لجهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي للقيامة بمهامه.

وأنشئ جهاز تنمية وتطوير مناطق الهلال النفطي والجنوب الشرقي بموجب قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 514 لسنة 2021 المنشور في الأول من نوفمبر الماضي، ويقع مقر الجهاز الرئيسي بمدينة أجدابيا، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويدار من قبل مجلس إدارة يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويهدف الجهاز، وفق القرار، إلى تنمية وتطوير بلدیات منطقة الهلال النفطي والجنوب الشرقي (أجدابيا – البريقة – الكفرة – تازربو- ربيانة- جالو- أوجلة – أجخرة -مرادة – السدرة – الزويتينة سلطان – البيضان- انتلات).

ويختص الجهاز بإعداد وتنفيذ خطط وبرامج التطوير العمراني للمنطقة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ المشروعات المتكاملة في إطار خطط التطوير المعتمدة للبلديات وصيانة وتنفيذ عدد من المقار الإدارية بالمناطق الواقعة في نطاق اختصاصه وتنفيذ مشاريع الحدائق والمتنزهات وتطوير شبكات المواصلات بين البلديات بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويمول الجهاز عن طريق إيداع (30 سنتًا) عن كل برميل نفط خام، يتم تصديره للخارج من حصة المؤسسة الوطنية للنفط، وبحيث لا يتجاوز إجمالي ما يخصص للصندوق 500 مليون دينار ليبي سنويًّا، محسوبة على أساس سعر الصرف 4.48 دينار ليبي للدولار الواحد.

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