القوات المسلحة تُحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة نوع ترامدول بالكفرة

تمكنت عناصر كتيبة سُبل السلام المكلفة بحماية البوابة الشمالية من إحباط محاولة تهريب حبوب مخدرة نوع ترامدول إلى داخل مدينة الكُفــرة وذلك في إطار المتابعة الحثيثة والملاحقة المستمرة لمروجي وتجار المواد المخدرة

وبحسب الصفحة الرسمية لكتيبة سبل السلام على فيسبوك فإن عناصر الكتيبة تمكنت من ضبط مركبة نوع تويوتا يستقلها شخصين من الجنسية الليبية وعلى متنها كمية من الحبوب المخدرة تقدر بتسعمائة وسبعين قرص نوع ترامدول قُبِض عليها ببوابة السد الشمالية للمدينة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها

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