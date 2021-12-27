حويلي: على البرلمان مشاركتنا في وضع إطار الانتخابات

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر احويلي، إنه يتعين على مجلس النواب أن ينتج مخرجات الاتفاق السياسي، في أول تعليق له على جلسة البرلمان اليوم لمطالعة أسباب تأجيل الانتخابات والعوائق التي حالت دون تنظيمها.

أضاف احويلي في تصريحات لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا – أنه: “ينبغي أن يشكل مجلس النواب لجنة للقاء نظيرتها من مجلس الدولة لوضع إطار قانوني ودستوري للانتخابات” على حد تعبيره.

وتأجلت انتخابات 24 ديسمبر الجاري التي كانت مزمعة وفق خارطة طريق، لأسباب لم تكشفها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في حينها، قبل أن تشير إلى تعرضها لتهديدات تحول دون عقد الانتخابات.