مجلس النواب يقرر استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 December, 2021

قرر مجلس النواب استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستماع إليهم في الجلسة المقبلة حول عراقيل العملية الانتخابية والتقارير المقدمة بشأن العملية الانتخابية

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن المجلس أكد في جلسته الرسمية اليوم الاثنن بمدينة طبرق استمرار لجنة خارطة الطريق التي شكلت بموجب قرار مجلس النواب رقم (13) لسنة 2021 في عملها من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

وأكد خلال جلسة النواب برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة بحضور أكثر من 120 نائبا أنه لم يتم مخاطبته من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول طلب تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير القادم حتى تاريخ اليوم.

وجرى خلال الجلسة الاستماع إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر، لاسيما تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل.

وجرى خلال الجلسة استعراض تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول المشاكل والصعوبات والعراقيل التي واجهتها والتقارير التي احتوت عدد من التهديدات والمخاطر التي تواجه العملية الانتخابية وهي تقارير ذات طابع سري منها تقرير المخابرات العامة وتقرير وزارة الداخلية.

وصوت النواب على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها وبالتالي سيصدر مجلس النواب قرار بهذا الصدد وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار وبذلك علقت الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء .