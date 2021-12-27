الجزائر تعزي في وفاة مجاهد ليبي شارك في «ثورة التحرير» ضد فرنسا

قدم قنصل عام الجزائر في طرابلس، عيسى رماني، تعازيه إلى عائلة المجاهد الليبي الذي شارك في الثورة التحريرية ضد الاستعمار الفرنسية (1954-62) محمد عمر أحمد قنص، الملقب بـ«ولد حمو محمد»، الذي توفى عن عمر ناهز 84 سنة.

وتقدم القنصل الجزائري، اليوم الأحد، بـ«اسم المسؤولين الجزائريين والأسرة الثورية»، بـ«خالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة المجاهد الفقيد» الذي قال إنه «جسد بصدق وشرف، أسمى معاني تضامن الشعب الليبي العريق مع قضية الجزائر العادلة ضد الاستعمار الفرنسي»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.

– الجزائر تحيي ذكرى معركة «إيسين» الليبية

واعتبر الدبلوماسي الجزائري أن الفقيد «يبقى مثالاً حيًا من بين العديد من المواقف التي يسجلها تاريخ علاقات الأخوة والتضامن والتعاون بين الشعبين الشقيقين». كما جدد القنصل «دعم وثقة الجزائر في قدرة الشعب الليبي الشقيق على تحقيق أهدافه قريبًا في الاستقرار والأمن والازدهار».

وتحيي الجزائر كل سنة معركة «إيسين» الشهيرة بين الشعبين الجزائري والليبي في مواجهة المستعمر الفرنسي للبلاد.

ووفق مؤرخين، تعود أحداث معركة إيسين التاريخية إلى الفترة ما بين 3 إلى 5 من أكتوبر 1957 عندما نصب مجاهدون جزائريون كمينًا لقافلة تموين فرنسية، قامت على إثرها قوات الاحتلال الفرنسي بقصف قرية ايسين الليبية مع الحدود الجزائرية، كرد على العملية، ليتوحد الشعبين في صف واحد ضد قوات الجيش الفرنسي في معركة تاريخية امتزجت فيها الدماء.

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