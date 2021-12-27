تمديد خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا حتى مايو 2022

قرر فريق الاستجابة الإنسانية التابع للأمم المتحدة، تمديد خطة الاستجابة الإنسانية الحالية لمدة خمسة أشهر إضافية، حتى نهاية مايو 2022.

وحسب الفريق، فإن أكثر من 1.3 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة، وتم تحديد 451000 شخص منهم للمساعدة الإنسانية المستهدفة من خلال خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا (HRP).

وتهدف الاستجابة للوصول إلى الأشخاص المستضعفين، والذين تم تقييمهم على أنهم من ذوي الاحتياجات الأكثر شدة بسبب الانهيار الجزئي أو الكلي لمستويات المعيشة والخدمات الأساسية، وانتشار الأذى الجسدي والعقلي.

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