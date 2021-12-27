وزير خارجية تركيا: حاولنا التواصل مع «حفتر» لكن موقفه كان سلبيًا

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أنه لابد من إدخال إصلاحات الدستورية كخطوة أولى من أجل الانتخابات في ليبيا.

وزعم أوغلو، في كلمة له اليوم الإثنين خلال الاجتماع التقييمي لعام 2021 في أنقرة، أنّ بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية في ليبيا، لافتا إلى أن بلاده تحمي الأراضي الليبية، وأنّ «حفتر» هو من بدأ الحرب والجميع يعي أن لا حل عسكري في البلاد.

وأضاف أوغلو، أنّ بلاده حاولت التواصل مع حفتر وعقد محادثات معه لكن موقفه كان سلبيا ولم يظهر أي اهتمام بهذا الشأن، وفقا لقوله.

ولفت أوغلو، إلى أن تركيا تعاملت مع الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وإنها لم تظهر أي تمييز في التعامل مع الليبيين، على حد زعمه.

وادعى أغلو، أنّ تركيا اتخذت خطوات هامة لتطبيع العلاقات مع دول الخليج ومصر، وزادت تواصلها مع كل الفئات في ليبيا، بحسب تعبيره.

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