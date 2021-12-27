بليحق: مجلس النواب قرر استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن جلسة مجلس النواب اليوم تم خلالها الاستماع إلى عدد من التقارير المتعلقة بالمشاكل والعراقيل التي واجهت العملية الانتخابية وتعذر إجراء الانتخابات في موعدها في 24 من ديسمبر، لاسيما تقرير اللجنة النيابية المكلفة بالتواصل مع المفوضية والوقوف على هذه العراقيل.

وأضاف بليحق أن مجلس النواب لم تتم مخاطبته من قبل المفوضية العليا للانتخابات حول تأجيل الانتخابات حتى تاريخ اليوم.، مؤكدا استمرار عمل لجنة خارطة الطريق في عملها من أجل رسم خارطة طريق جديدة للمرحلة القادمة والتواصل مع كافة الأطراف المعنية.

وأوضح بليحق أن مجلس النواب قرر استدعاء رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات للاستماع اليهم في الجلسة المقبلة حول كل هذه العراقيل والتقارير وما حوته حول العملية الانتخابية بالإضافة إلى التصويت على اعتبار سفيرة المملكة المتحدة شخصية غير مرغوب فيها .

وبين أنه سيصدر قرار بهذا الصدد وعلى وزارة الخارجية التواصل مع الجهات المعنية لإبلاغها بهذا القرار.