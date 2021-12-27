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البرلمان يناقش توصيات اللجنة المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية

تم النشر منذُ 58 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عقد مجلس النواب جلسة اليوم في مدينة طبرق، لمناقشة مستجدات العملية الانتخابية وما توصلت إليه اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات والعراقيل التي واجهته، بالإضافة إلى تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث تراشق الطرفان الاتهامات فيما يتعلق بتأجيل الاستحقاق الديمقراطي.

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قناة ليبيا

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