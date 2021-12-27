البرلمان يناقش توصيات اللجنة المكلفة بمتابعة العملية الانتخابية

عقد مجلس النواب جلسة اليوم في مدينة طبرق، لمناقشة مستجدات العملية الانتخابية وما توصلت إليه اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة الانتخابات والعراقيل التي واجهته، بالإضافة إلى تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، حيث تراشق الطرفان الاتهامات فيما يتعلق بتأجيل الاستحقاق الديمقراطي.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
تزوير وسرقة وتلاعب، محتوى التقارير الأمنية المقدمة لمجلس النواب
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الجازوي: ليس من حق المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
رجال أعمال من زليتن يعرضون على صنع الله تنفيذ مشاريع بقطاع النفط
تم النشر منذُ 27 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بليحق: مجلس النواب قرر استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات
تم النشر منذُ 28 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك